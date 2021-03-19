«Вона надихає»: Puma представляє кампанію про жінок, які рухають цей світ

Мода / Fashion news 19 марта 2021

Cosmo

Починаючи з березня 2021 року, PUMA презентує глобальну кампанію «Вона надихає» — про жінок і для жінок. Під керівництвом амбасадорки бренду, суперзірки Дуа Ліпи, PUMA створюватиме контент, що надихатиме жінок по всьому світу — від інтерв’ю до подкастів. Героїні проекту — жінки, які розкажуть власні історії про те, як вони стали тими, ким вони є зараз.

Головна місія кампанії — створити спільноту, в якій жінки обмінюватимуться історіями успіху, надихатимуть одна одну та відзначатимуть досягнення жінок по всьому світу.

«Обмін історіями успіху є важливою частиною зміни понять, особливо в сфері розваг та спорту, які, як правило, висвітлюють досягнення чоловіків», — коментує Дуа Ліпа, — «Я вдячна PUMA за те, що маю шанс розповісти свою історію та надихнути дівчат по всьому світу. Давайте покажемо разом, на що ми здатні!»

Супермодель Вінні Харлоу та модель Кара Делевінь також приєднаюся до кампанії «Вона надихає». Вони розкажуть про свій шлях становлення, про те, хто їх мотивує сьогодні та про виклики, які їм довелося долати в особистому житті та кар’єрі. Окрім цього, кампанія «Вона надихає» розширить можливості дівчат завдяки партнерству PUMA із Women Win, світовим жіночим фондом, який використовує спорт як засіб для досягнення гендерної рівності.

В Україні кампанію «Вона надихає» підтримають локальні амбасадорки бренду. Це ­— співачка Аліна Паш, легкоатлетка Христина Стуй та срібна призерка чемпіонату світу із стрибків в висоту Ярослава Магучіх

Зокрема, Аліна Паш вже розповіла, хто її надихає та допомагає залишатися собою, досягаючи успіху: «Мене надихають різні жінки — найближчі найрідніші поруч, прохожі із рудим волоссям у красивих синіх пальто, сидячі в роздумах після роботи в метро чи сидячі у крутих асанах на йозі, талановиті на головних сторінках Apple Music чи Spotify. У мене велика родина і серед них дуже багато жінок — тіток, сестер, племінниць. Всі вони для мене такі особливі! Я справді кожну із них розглядаю як щось унікальне у цьому Всесвіті».

В рамках кампанії, на вулицях міста Києва вже з’явились плакати із зображенням дівчат та хештегом #вонанадихає. Представники бренду коментують, що вирішили привертати увагу до масштабів кампанії за допомогою постер-бомбінгу.