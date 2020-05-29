Вопреки прогнозам врачей: модель Victoria’s Secret Роми Стрейд впервые станет мамой

Звезды / Новости 29 мая 2020

Cosmo

Неделя заканчивается отличными новостями: модель Victoria’s Secret Роми Стрейд и ее возлюбленный Лоренс ван Лиувен впервые станут родителями. Об этом красотка сообщила в своем Instagram-аккаунте. Также модель поделилась своей историей борьбы с диагнозом, который ей два года назад поставили врачи — синдром поликистозных яичников.

«Я была опустошена, поскольку моей самой большой мечтой было стать мамой и создать семью с Лоренсом. Я была очень напугана, чтобы никогда не смогу иметь детей, потому что мне сказали, что с естественной беременностью могут возникнуть сложности. Я начала изучать эту болезнь и пришла к выводу, что у меня не типичный случай. Мой был спровоцирован постоянным стрессом, в котором находилось мое тело. Я никогда не ощущала этого, но постоянные перелеты, тренировки, диеты сказались на моем здоровье», — отметила Роми.

После этого Стрейд решила полностью изменить свой образ жизни, и это помогло!

«Я начала менее интенсивно заниматься, полноценно питаться и в целом начала относиться к себе более внимательно, позволяя себе делать паузы, когда в этом есть необходимость. Я также начала пробовать натуральные добавки и иглоукалывание, и вернулась домой в Нидерланды, чтобы больше времени проводить с семьей (потому что я очень семейный человек). И сейчас я так счастлива сказать, что в прошлом ноябре месячные ко мне вернулись и совсем скоро нас станет трое! Хочу сказать девушкам, которые пытаются забеременеть: верьте в себя, будьте добры к себе и своему телу и не давайте плохим мыслям завладеть вами», — посоветовала модель.

Как же мы рады!