Вопреки слухам о близкой дружбе: Джордж и Амаль Клуни не были знакомы с Гарри и Меган до приглашения на свадьбу

Звезды / Новости
28 октября 2020
Cosmo

Если ты наблюдала в прямом эфире за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, то точно помнишь самую яркую пару, которая была в числе гостей. Да, мы о Джордже и Амаль Клуни! Пресса тогда еще в течение нескольких недель после церемонии обсуждала стильное желтое платье правозащитницы, а также якобы близкие дружеские отношения супругов и королевской пары.

Однако, как оказалось, на самом деле звездная чета даже не была знакома с Меган и Гарри до приглашения на свадьбу. Как сообщают инсайдеры изданию Mirror, на вопрос крестной матери герцога Сассекского Кэролайн Бартоломью о том, откуда Джордж и Амаль знают жениха и невесту, голливудский актер ответил: «Мы не знакомы!» Такой ответ вызвал изумление, поскольку супруги наблюдали на церемонией с почетных мест, на которых сидели родственники и близкие знакомые семьи. 

Впрочем, уже после свадьбы пары и правда подружились. Амаль и Джордж несколько раз приглашали герцога и герцогиню Сассекских на ужин в свой особняк, а также отдохнуть в дом на озере Комо. 

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Фото: Gettyimages
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