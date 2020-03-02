Вопреки решению королевы: принц Гарри и Меган Маркл сохранят свои титулы

Звезды / Новости
2 марта 2020
Cosmo

Кажется, эпопея с отделением принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи не закончится никогда. Не так давно стало известно, что супруги лишатся своих званий «Королевских Высочеств», а также не смогут использовать титул герцога и герцогини Сассекских в коммерческих целях. Во время своего визита в Эдинбург принц даже попросил ведущую мероприятия называть его просто по имени, опустив его титул графа Дамбартона. 

Однако, на днях официальный представитель супругов сообщил, что, вопреки официальным заявлениям, которые ранее облетели прессу, Гарри и Меган все-таки сохранят свои титулы «Королевских Высочеств», но использовать их не будут. 

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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