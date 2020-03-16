Воссоединение семьи: принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи проведут летние каникулы с королевой

Звезды / Новости 16 марта 2020

Cosmo

Как сообщали ранее инсайдеры, королеву очень расстроил тот факт, что Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Великобританию для последних официальных визитов без малыша Арчи. Однако, как оказалось, у супругов была для этого веская причина, и Елизавета II, несмотря на страх в дальнейшем так и не получить возможности видеться с правнуком, приняла их решение.

И, как оказалось, уже этим летом Меган и Гарри планируют реабилитироваться — на днях стало известно, что они вместе с сыном проведут часть лета в компании королевы в замке Балморал в Шотландии. Об этом сообщают западные СМИ.

Мы очень рады тому, что мечта Елизаветы II провести максимум времени с правнуком, осуществится! И уверены, что малышу, как и его родителям, такой летний отпуск также придется по душе.