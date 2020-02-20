Вот это ноги: 55-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки глянца в экстремальном мини

Звезды / Новости 20 февраля 2020

Cosmo

Если ты все еще сетуешь на свою фигуру и отсутствие силы воли, чтобы наконец наладить питание — лови порцию вдохновения! Только посмотри на эти кадры с красоткой Моникой Беллуччи, которая в свои 55 даст фору любой 20-летней.

Так, звезда снялась для специального выпуска итальянского L`Officiel в экстремальном мини, продемонстрировав идеально стройные ноги. На одном из кадров, который стал обложечным, Моника позирует в ультракоротком платье-жакете на фоне Эйфелеевой башни, а на еще одном черно-белом снимке, который опубликовал стилист звезды, — в пиджаке и сексуальном боди. Просто невероятная женщина!