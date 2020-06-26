Вот это поворот: Джамала снялась в фильме Netflix с Рэйчел МакАдамс и Уиллом Ферреллом

Звезды / Новости
26 июня 2020
Cosmo

После фееричной победы на «Евровидении-2016» с песней «1944» Джамала стала бесспорным символом песенного конкурса. Отметили ее значимость и американские продюсеры, которые пригласили украинскую певицу сняться в фильме «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). О том, как это было, звезда рассказала в своем Instagram.

«В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: «Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нём участие, ведь ты душа и сердце Евровидения». И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари» Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие!

На съемках меня впечатлило всё, начиная с бережного отношения к зелёным зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы. Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Всё выглядело потрясающе. И актёры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн (кстати, номинант на «Оскар»!) и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс (обожаю «Дневник памяти») и известным красавчиком Дэном Стивенсоном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 26 Июн 2020 в 12:05 PDT

Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу — «When strangers are coming».... Дэн начинает петь «1944»! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием.

Запомнилась и встреча с самыми яркими участниками Евровидения разных лет. Когда мы все собрались, это было похоже на встречу выпускников. Очутиться в такой компании было очень круто и душевно! И да, конечно, мы должны были встретиться все на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но... в этом году «река меняет русло». Приятного просмотра», — написала Джамала под фото с Рэйчел МакАдамс и другими.

Вот это да!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/jamalajaaa
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