Вот это поворот: Канье Уэст встречался с Ириной Шейк до встречи с Ким Кардашьян

Звезды / Новости 12 июня 2021

Cosmo

Вот уже несколько дней в сети не утихает новая волна слухов о романе Канье Уэста и Ирины Шейк. Так, звезды отдохнули вместе в Провансе во Франции, где рэпер отметил 44-летие, а затем вернулись в США на частном джете — тоже вместе. Кроме того, в западных СМИ появилась информация о том, что Канье, оказывается, интересуется моделью уже очень давно.

«Канье был с Ириной незадолго до Ким. Он преследовал ее давным-давно», — сообщили инсайдеры изданию Page Six. Однако тогда их отношения были недолгими — вскоре Шейк начала встречаться с Криштиану Роналду, а Уэст впервые появился на публике с Ким Кардашьян.

Напомним, Ирина и Канье знакомы давно. В 2010-м модель снялась в клипе рэпера «Power», позже — принимала участие в показах его бренда. Также Уэст упомянул Шейк в своем треке «Christian Dior Flow».