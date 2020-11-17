Вот это поворот: поклонники обсуждают появление Кейт Миддлтон в массовке сериала «Корона»

Звезды / Новости
17 ноября 2020
Cosmo

Отношение королевской семьи к сериалу «Корона» сложно назвать положительным — они неоднократно заявляли о том, что создатели шоу искажают факты и эксплуатируют громкие имена ради денег. Тем большим оказалось изумление поклонников, которые рассмотрели в одной из серий нового сезона... Кейт Миддлтон. Девушка, окруженная толпой, приветствовала принца Чарльза и принцессу Диану в Брисбене во время их турне по Австралии. Камера акцентирует внимание на ней через несколько секунд после того, как толпа выкрикивает: «Мы любим Уильяма».

Несмотря на то, что часть пользователей сети и вовсе уверены, что это на самом деле была герцогиня Кембриджская, другие — хоть и отмечают, что это определенно другая девушка, все же не перестают поражаться ее невероятному сходству с Кейт. И гадать, зачем создатели сериала использовали такой прием.

Нам тоже кажется, что они выглядят как две капли воды! А ты что скажешь? 

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Фото: Gettyimages, кадр из сериала
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