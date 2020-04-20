Неожиданная правда: стало известно, как началась «война» Хью Джекмана и Райана Рейнольдса

Звезды / Новости 20 апреля 2020

Cosmo

Голливудские актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс уже несколько лет ведут шутливую «войну», регулярно подкалывая друг друга на разные темы. Звезды уже так привыкли к своему публичному конфликту, что, как оказалось, уже плохо помнят, с чего все началось.

Однако кое-что Джекману вспомнить все же удалось. В своем недавнем интервью с The Daily Beast он отметил:

«Как это началось? Прошло так много времени… Боже, это классический признак того, что ваша вражда слишком затянулась и вы даже не знаете, почему и как она началась!»

В ходе разговора выяснились и другие интересные факты. Оказалось, что подколы начались из-за Скарлетт Йоханссон, на которой Рейнольдс был женат до Блейк Лайвли, с 2008 по 2011-й год.

«Мы встретились на съемках «Росомахи», и я настороженно к нему относился, потому что я очень тесно дружил со Скарлетт, которая тогда только вышла за него замуж. Обычно я говорил ему: веди себя хорошо, Райан, я слежу за тобой. И мы стали подтрунивать друг над другом. А на съемках «Дэдпула» мы зашли еще дальше, он пытался манипулировать мной через соцсети, чтобы я делал то, что он хочет», — признался Хью.