Вот это поворот: стало известно, в чей дом переехали Гарри и Меган в Голливуде

Звезды / Новости 13 апреля 2020

Cosmo

Гарри и Меган в последние полгода часто попадали под прицелы прессы. И среди значимых событий в жизни пары особого внимания заслуживает переезд из Канады в Лос-Анджелес. На днях стало известно, что супруги вместе с сыном Арчи перебрались в Голливуд в бывший дом оскароносного актера Мела Гибсона. Об этом сообщает издание The Sun с отсылкой на звездного агента по недвижимости Андреа Пайлот.

По их утверждению, Гарри и Меган вот-вот переберутся в новый дом. Стоимость особняка — около 12 миллионов фунтов. Известно также, что по соседству расположились дома Роберта Дауни-младшого, Кейтлин Дженнер и многих других голливудских знаменитостей.

Как тебе такие соседи?