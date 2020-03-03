Вот это признание: Дженнифер Лопес рассказала, почему постоянно откладывает свадьбу с Алексом Родригесом

Звезды / Новости 3 марта 2020

Cosmo

Уже ровно год как поклонники Дженнифер Лопес ждут всего одного события — пышной свадьбы звезды и ее возлюбленного Алекса Родригеса. Пара обручилась в марте 2019-го, но само торжество постоянно откладывается. Сегодня на шоу Опры Уинфри Дженнифер Лопес призналась, почему не спешит замуж за Алекса Родригеса.

Как оказалось, Джей Ло просто… боится, что этот брак окажется таким же неудачным, как и три предыдущих. И этот страх очень понятен каждой девушке, вступающей в новые отношения / брак после сложного разрыва.

«Это забавно, потому что когда мы обручились, я подумала: «О, мы поженимся через несколько месяцев». Как будто к тебе возвращается старое мышление, вся эта безнадежная романтика, которая раньше заставила меня выходить замуж уже трижды», — поделилась откровением Дженнифер Лопес.

Звезда рассказала, что свадьба таки состоится, просто она решила не спешить и Алекс ее в этом поддерживает. «Если это то, что мы действительно собираемся сделать, если мы действительно будем партнерами, то попробуем построить вместе то, чего у нас никогда не было, или нам казалось, что не было… Это отличается от всего, что я когда-либо испытывала. Если он (Алекс) что-то говорит, он это делает. И он хочет построить вместе то, чего у меня никогда не было. Знаешь, у меня никогда не было рядом человека, который хотел бы, чтобы я сияла и росла» — призналась Джей Ло.

Очень трогательно!