Вот это страсть: Леди Гага была замечена за жаркими поцелуями с новым бойфрендом в Лас-Вегасе

В Новый год Леди Гага решила войти ярко, стремительно и... не одна. Так, певица была замечена в ресторане NoMad в Лас-Вегасе, где сначала выступила, а потом отметила наступление 2020-ого, с таинственным незнакомцем. Влюбленные не стеснялись проявлять чувства на глазах у всех, страстно целуясь (смотри видео ниже), а затем направились к машине звезды, держась за руки.

Count it. @BrianNewmanNY @ladygaga #VegasNYE and no ID yet on Gaga’s partner here ... pic.twitter.com/rdCq4AY1cy

Имя молодого человека, с которым Леди Гага провела новогоднюю ночь, пока неизвестно.

just saw Gaga come out of the hotel with her new boyfriend, she was snatched but also super drunk pic.twitter.com/aLTliOUO5n