Война продолжается: Анджелина Джоли снова подала в суд на Брэда Питта

Звезды / Новости 9 июля 2021

Cosmo

Пока поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта надеются если не на примирение, то хотя бы на потепление в их отношениях, сами экс-супруги продолжают свою борьбу в суде. Так, на днях стало известно о том, что актриса и ее адвокаты подали в суд иск об отмене запрета на осуществление финансовых операций в отношении имущества, которым Джоли владела совместно с Питтом.

В частности, на кону — замок и винодельня Château Miraval во Франции. Известно, что звезда хочет продать свою долю в бизнесе, и уже даже нашла покупателя, однако не может сделать это из-за того, что бывший муж не дал своего согласия на эту сделку.