Возраст не помеха: 46-летняя Кейт Бекинсейл завела роман с 22-летним музыкантом

Звезды / Новости 14 апреля 2020

Cosmo

Спустя год после расставания со своим молодым бойфрендом и по совместительству бывшим Арианы Гранде Питтом Дэвидсоном Кейт Бекинсейл с головой окунулась в новый роман. Так, 46-летняя актриса встречается с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом. На днях парочку удалось запечатлеть папарацци: на фото Гуди и Кейт гуляли по городу, мило держась за руки.

Поговаривают, что влюбленные вместе еще с января — тогда они оба были замечены на одной из вечеринок и покинули ее тоже вместе. Также внимательные поклонники заметили, что влюбленные очень активны в соцсетях: Кейт Бекинсейл регулярно комментирует посты молодого бойфренда и оставляет ему сердечки в Instagram.