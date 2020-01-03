Впервые: Эльза Хоск откровенно рассказала о борьбе с тяжелой зависимостью 

Звезды / Новости
3 января 2020
Cosmo

Миллионы стильных образов, вечеринки, постоянные путешествия, обложки и красные дорожки — сейчас жизнь Эльзы Хоск выглядит идеальной. Однако, она была такой не всегда. Так, на днях модель впервые рассказала о тяжелой алкогольной зависимости, которую поборола десять лет назад. 

Эльза Хоск

«Десять лет назад я была очень растерянной, у меня не было никакой работы, поэтому я переехала в Нью-Йорк. Он был ошеломляющим, и я потерялась еще больше. Прошло какое-то время, прежде чем поняла, что все мои проблемы начались именно с меня. Начав вести трезвый образ жизни, я осознала, что страдала от алкоголизма, и что вокруг был целый мир, в котором все жили без алкоголя. Я встретила много удивительных людей, друзей, и постепенно снова обрела себя. Того, что случилось благодаря этому, я и представить себе никогда не могла. Нет слов, чтобы выразить всю мою благодарность.

Вот несколько моих любимых обложек, на которых я появилась за прошедшее десятилетие. В этом году я желаю вам много любви, счастья и здоровья. И если вам тяжело или по какой-либо причине вы чувствуете себя потерянными, знайте, что это нормально. Я надеюсь, что вы найдете силы двигаться дальше и обрести свое счастье», написала Эльза в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 31 Дек 2019 в 7:10 PST

Браво!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/hoskelsa, Gettyimages
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