Впервые: Наталья Могилевская появилась на публике со своим возлюбленным-миллионером

Звезды / Новости 4 сентября 2020

Cosmo

Уже долгое время поклонники Натальи Могилевской, которая не раз отмечала, что ее сердце занято, терялись в догадках, кто именно стал ее избранником. И, кажется, теперь все встало на свои места. Так, вчера певица впервые появилась на публике в компании бизнесмена Олега Рыжова — вместе они посетили закрытие UFW No Season Season.

«Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила», — приводит слова Натальи сайт издания Viva!

В Instagram-сториз звезда поделилась несколькими фото и видео со своим спутником, однако официально их отношения так и не прокомментировала.

Уверены, что это лишь вопрос времени!