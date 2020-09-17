Впервые: новая девушка Брэда Питта Николь Потуральски рассказала, как относится к Анджелине Джоли

Звезды / Новости 17 сентября 2020

Cosmo

Прошло уже достаточно много времени с момента, когда мир узнал о романе Брэда Питта и Николь Потуральски. Однако поклонники актера и его бывших жен до сих пор мониторят Instagram-аккаунт модели и не стесняются задавать ей провокативные вопросы. Так, вчера девушка поделилась новым селфи и сопроводила его очень правильной фразой: «Счастливые люди не ненавидят».

Подписчики моментально отреагировали на это высказывание, задав в комментариях к публикации вопрос о том, почему тогда Николь с Брэдом «ненавидят Анджелину Джоли». Потуральски без внимания этот вопрос не оставила, ответив, что она «никого не ненавидит».

И мы почему-то уверены, что Николь ничуть не лукавит. Коротко и ясно!