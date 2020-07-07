Впервые после скандала: Эмбер Херд и Джонни Депп встретились в суде

Звезды / Новости
7 июля 2020
Cosmo

Скандальный развод Эмбер Херд и Джонни Деппа длится уже не первый год. И сопровождается все новыми и новыми интригами, сплетнями и расследованиями. Но кажется, и в этом очень темном туннеле уже виднеется свет. Сегодня бывшие супруги впервые за долгое время встретились в зале суда в Лондоне.

Так, сегодня начался трехнедельный судебный процесс по делу о клевете, в которой Джонни Депп обвиняет бывшую супругу Эмбер Херд. Оба прибыли на заседание в темном. А Эмбер еще и в сопровождении сестры и новой девушки Бьянка Бути.

В «группе поддержки» Джонни Деппа — бывшие возлюбленные Ванесса Паради и Вайнона Райдер. Ждем по-настоящему голливудских баталий и справедливого решения.

 

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Топ-7 самых актуальных

трендов этого лета
Ще яскравіше: головні

б'юті тренди літа
Реклама
Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Ще яскравіше: головні б'юті тренди літа
3
Меган Маркл и принц Гарри не заработали ни цента после отказа от королевских обязанностей
4
В гостях у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: как выглядит новый особняк пары
5
Образ дня: Кейт Миддлтон в платье с белым воротником и манжетами
Звезды / Новости
Это интересно

Для тех, кто скучал: у Брэда Питта для нас отличные новости!

Ура!

Звезды / Новости

«Я не пытаюсь что-то скрыть»: Джиджи Хадид резко ответила на слова журналистов о том, что она маскирует беременность

Расставила все точки над «і».    

Звезды / Новости

Новый альбом подождет: как Рианна планирует заработать миллиард на новой косметике

Все еще ждешь новые песни?

Stay home with Cosmopolitan
1
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
2
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
3
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
4
«Это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов c Covid-19», — глава ВОЗ о научном прорыве британских ученых
5
Олену Зеленську, в якої виявили коронавірус, терміново госпіталізували
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Сына королевы Елизаветы II могут арестовать за секс с несовершеннолетней

Секс-скандал набирает новые обороты. 

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Жизнь после Меган Фокс: Брайан Остин Грин прокомментировал свой роман сразу с двумя моделями

Во все тяжкие.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Ушла эпоха: умер легендарный композитор Эннио Морриконе

На 92-м году жизни.

Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Ще яскравіше: головні б'юті тренди літа
3
Статистика: що чоловіки хочуть чути під час сексу?
4
Платья и костюмы для эксцентричных принцесс в новой кутюрной коллекции Chanel
5
Джонни Депп и Эмбер Херд впервые за долгое время встретились в суде
Звезды / Новости
Это интересно

Лідія Таран прокоментувала чутки про роман з лідером гурту «Бумбокс» Андрієм Хливнюком

Після того, як сам музикант їх не підтвердив і не спростував.   

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Канье Уэст будет бороться за пост президента США

Вот это поворот! 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости

«Это был не первый раз, когда он проводил время в ее доме»: Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то помирились

Ради детей.   

Звезды / Новости

Ким Кардашьян — не миллиардерша: журнал Forbes сделал новое громкое заявление

Серьезно?

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Тяжелое решение: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат

Следуя королевским традициям. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Вдвоем и без одежды: новая девушка Брайана Остина Грина опубликовала пикантное видео с актером

Во все тяжкие.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Не только с Илоном Маском: Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу с известным актером

Драма продолжается.

Звезды / Новости
Это интересно

Принцесса Диана гордилась бы: принц Гарри записал важное и очень трогательное видео в честь дня рождения матери

До слез!  

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Джиджи Хадид вышла в прямой эфир и рассказала о том, как проходит ее беременность

Выглядит свежо! 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.