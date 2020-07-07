Впервые после скандала: Эмбер Херд и Джонни Депп встретились в суде

Звезды / Новости 7 июля 2020

Cosmo

Скандальный развод Эмбер Херд и Джонни Деппа длится уже не первый год. И сопровождается все новыми и новыми интригами, сплетнями и расследованиями. Но кажется, и в этом очень темном туннеле уже виднеется свет. Сегодня бывшие супруги впервые за долгое время встретились в зале суда в Лондоне.

Так, сегодня начался трехнедельный судебный процесс по делу о клевете, в которой Джонни Депп обвиняет бывшую супругу Эмбер Херд. Оба прибыли на заседание в темном. А Эмбер еще и в сопровождении сестры и новой девушки Бьянка Бути.

В «группе поддержки» Джонни Деппа — бывшие возлюбленные Ванесса Паради и Вайнона Райдер. Ждем по-настоящему голливудских баталий и справедливого решения.