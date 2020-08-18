Спустя 19 лет: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся на экранах

Звезды / Новости 18 августа 2020

Cosmo

Пока весь мир ждет воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон в реальной жизни, звезды решили появиться вместе в одном проекте! Так, экс-супруги примут участие в живых чтениях молодежной комедии под названием «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай», которая впервые вышла на экраны в 1982 году.

Мероприятие, устроенное с целью сбора средств для благотворительной организации Шона Пенна CORE, будет транслироваться 21 августа в Facebook и TikTok. Все собранные пожертвования будут переданы организациям, которые активно помогают в борьбе с Covid-19,

Пока неизвестно, втретятся ли бывшие супруги в какой-либо из сцен, однако на площадке они точно увидятся. Участие в чтении также примут Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Джимми Киммел, Морган Фриман, Шайа Лабаф, Шон Пенн и не только.

Напомним, в последний раз Энистон и Питт работали вместе в 2001 году на съемках сериала «Друзья».