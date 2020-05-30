Впервые: Слава Каминская рассказала о новом возлюбленном

Звезды / Новости 30 мая 2020

Cosmo

После развода Славы и Эдгара Каминских поклонники певицы гадали, кто же стал ее новым избранником. Впервые звезда заговорила о возлюбленном в новом выпуске шоу Слава+. Так, Каминская не стала называть имени своего нового бойфренда, но призналась, что уже успела познакомить его с детьми. Съезжаться, впрочем, влюбленные пока не собираются.

«Я не очень понимаю, как мне начать с ним жить. Перевозить детей в его пенаты — я пока не понимаю, как это отразится на их психике. Перевозить его в эту квартиру — тоже странно», — отметила звезда.