Время с пользой: что делают звезды на карантине

Звезды / Новости 30 марта 2020

Cosmo

Карантин заставил большинство из нас перейти на отдаленную работу и обучение. У тебя наверняка появилось много свободного времени, а рутинные дела переформатировались в #stayhome-формат. Поэтому давай посмотрим, как у звезд проходит карантин и чему интересному можно у них поучиться.

Семья Бекхэмов призывает быть социально ответственными

Семейство Бекхэмов присоединилось к флешмобу #clapforourcarers. Суть акции в том, чтобы отдать дань уважения и поддержать всех врачей, которые борются с эпидемией.

Кьяра Ферранья предлагает улучшить свои кулинарные навыки

Когда, как не сейчас учить новые рецепты и баловать близких вкусными блюдами? Кьяра предлагает начать с пиццы. Согласись, это одно из самых вкусных блюд, придуманных человечеством.

Маша Ефросинина показывает, как устроить правильный пикник

Украинская телеведущая Маша Ефросинина — социально ответственный человек. Она предлагает самый правильный вариант пикника. Вылазка на дачу, в деревню или даже на балкон будет идеальным вариантом. Только помни, что самое главное — ограничить контакт с другими людьми. Ради всеобщей безопасности.

Эмили Ратаковски призывает устроить домашний СПА-вечер

Берем пример с красотки. Ванна, релакс, любимый напиток и пару бьюти-процедур. Кстати, в условиях домашней изоляции есть множество альтернатив салонным услугам. Почему бы не попробовать?

Настя Каменских предлагает начинать день правильно

Домашний фитнес — особенно актуальная тема. Настя Каменских уже радовала поклонников комплексом упражнений. А сейчас призывает тебя начинать день с зарядки. Отличный повод, чтобы выработать привычку.

Ким Кардашьян учит нас делать макияж

Один из плюсов карантина — возможность прокачать различные навыки. Ким Кардашьян делится с нами видео-уроком своего привычного мейкапа.