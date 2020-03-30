Время с пользой: что делают звезды на карантине
Карантин заставил большинство из нас перейти на отдаленную работу и обучение. У тебя наверняка появилось много свободного времени, а рутинные дела переформатировались в #stayhome-формат. Поэтому давай посмотрим, как у звезд проходит карантин и чему интересному можно у них поучиться.
Семья Бекхэмов призывает быть социально ответственными
Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 26 Бер 2020 р. о 1:45 PDT
Семейство Бекхэмов присоединилось к флешмобу #clapforourcarers. Суть акции в том, чтобы отдать дань уважения и поддержать всех врачей, которые борются с эпидемией.
Кьяра Ферранья предлагает улучшить свои кулинарные навыки
Допис, поширений Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) 27 Бер 2020 р. о 1:03 PDT
Когда, как не сейчас учить новые рецепты и баловать близких вкусными блюдами? Кьяра предлагает начать с пиццы. Согласись, это одно из самых вкусных блюд, придуманных человечеством.
Маша Ефросинина показывает, как устроить правильный пикник
Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 28 Бер 2020 р. о 12:46 PDT
Украинская телеведущая Маша Ефросинина — социально ответственный человек. Она предлагает самый правильный вариант пикника. Вылазка на дачу, в деревню или даже на балкон будет идеальным вариантом. Только помни, что самое главное — ограничить контакт с другими людьми. Ради всеобщей безопасности.
Эмили Ратаковски призывает устроить домашний СПА-вечер
Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 30 Бер 2020 р. о 6:37 PDT
Берем пример с красотки. Ванна, релакс, любимый напиток и пару бьюти-процедур. Кстати, в условиях домашней изоляции есть множество альтернатив салонным услугам. Почему бы не попробовать?
Настя Каменских предлагает начинать день правильно
Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 29 Бер 2020 р. о 8:56 PDT
Домашний фитнес — особенно актуальная тема. Настя Каменских уже радовала поклонников комплексом упражнений. А сейчас призывает тебя начинать день с зарядки. Отличный повод, чтобы выработать привычку.
Ким Кардашьян учит нас делать макияж
Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Бер 2020 р. о 1:02 PDT
Один из плюсов карантина — возможность прокачать различные навыки. Ким Кардашьян делится с нами видео-уроком своего привычного мейкапа.