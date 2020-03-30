Время с пользой: что делают звезды на карантине

Звезды / Новости
30 марта 2020
Cosmo

Карантин заставил большинство из нас перейти на отдаленную работу и обучение. У тебя наверняка появилось много свободного времени, а рутинные дела переформатировались в #stayhome-формат. Поэтому давай посмотрим, как у звезд проходит карантин и чему интересному можно у них поучиться. 

Семья Бекхэмов призывает быть социально ответственными

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 26 Бер 2020 р. о 1:45 PDT

Семейство Бекхэмов присоединилось к флешмобу #clapforourcarers. Суть акции в том, чтобы отдать дань уважения и поддержать всех врачей, которые борются с эпидемией.

Кьяра Ферранья предлагает улучшить свои кулинарные навыки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) 27 Бер 2020 р. о 1:03 PDT

Когда, как не сейчас учить новые рецепты и баловать близких вкусными блюдами? Кьяра предлагает начать с пиццы. Согласись, это одно из самых вкусных блюд, придуманных человечеством.

Маша Ефросинина показывает, как устроить правильный пикник

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 28 Бер 2020 р. о 12:46 PDT

Украинская телеведущая Маша Ефросинина — социально ответственный человек. Она предлагает самый правильный вариант пикника. Вылазка на дачу, в деревню или даже на балкон будет идеальным вариантом. Только помни, что самое главное — ограничить контакт с другими людьми. Ради всеобщей безопасности. 

Эмили Ратаковски призывает устроить домашний СПА-вечер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 30 Бер 2020 р. о 6:37 PDT

Берем пример с красотки. Ванна, релакс, любимый напиток и пару бьюти-процедур. Кстати, в условиях домашней изоляции есть множество альтернатив салонным услугам. Почему бы не попробовать? 

Настя Каменских предлагает начинать день правильно

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 29 Бер 2020 р. о 8:56 PDT

Домашний фитнес — особенно актуальная тема. Настя Каменских уже радовала поклонников комплексом упражнений. А сейчас призывает тебя начинать день с зарядки. Отличный повод, чтобы выработать привычку. 

Ким Кардашьян учит нас делать макияж

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Бер 2020 р. о 1:02 PDT

Один из плюсов карантина — возможность прокачать различные навыки. Ким Кардашьян делится с нами видео-уроком своего привычного мейкапа.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: instagram @chiaraferragni
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