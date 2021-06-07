Головні тренди літа 2021 у новій колекції Puma та Dorofeeva «Ocean Queen»

Мода / Fashion news
7 июня 2021
Cosmo

У спекотному сезоні завжди хочеться оновити гардероб та наповнити його стильними речами, які ідеально підійдуть для теплих літніх вечорів та найгучніших фестивалів. Саме такі можна знайти у новій колекції бренду Puma «Ocean Queen». Обличчям колекції стала Надя Дорофєєва — амбасадорка бренду та дівчина, яка надихає бути унікальною та вірити в себе. Кажуть, що колекція народилась на дні глибокого океану, а її героїні — уособлення сучасних русалок. Незвичне поєднання матеріалів та комбінація нових дизайнів із культовими силуетами Puma створені привернути увагу не тільки фанатів бренду, а і найвибагливіших представників стріт-стайлу.

Вуличний шик — так характеризують колекцію «Ocean Queen» дизайнери бренду. В основу дропу лягли теплі літні кольори: жовтий, що асоціюється с теплим піском на березі океану, блакитний — колір води, та ніжно-рожевий, що символізує захід сонця. Щодо матеріалів, ефектним акцентом колекції стала сітка, що й досі залишається у списках головних трендів сезону. 

Колекція «Ocean Queen» продовжує розпочату у березні кампанію Puma «Вона надихає», місія якої — створити спільноту, в якій жінки обмінюватимуться історіями успіху, надихатимуть одна одну та відзначатимуть досягнення жінок по всьому світу. Цього разу до глобальної кампанії приєдналася Надя Дорофєєва, харизма та енергія якої нагадує силу океану, який і став натхненням колекції.

«Кожна рекламна кампанія PUMA — це завжди крутий рівень, і кожна зйомка для мене маленьке свято. У попередній колекції ми занурили вас в атмосферу футуризму. В цей раз для зйомок відео ми з командою вирушили до моря, щоб передати настрій колекції «Ocean Queen» і надихнути брати від літніх днів максимум. Мені подобається показувати різні грані себе, і я щаслива, що в цьому наша з Puma філософія збігається», — ділиться враженнями Надя Дорофєєва. Вона вже готова розпочати свою подорож в літо, а ти?

Колекція «Ocean Queen» вже доступна на сайті ua.puma.com та у фірмових магазинах Puma з 12 травня. Давай триматися на одній хвилі разом з Puma.

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