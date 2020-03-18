Все еще Сассекские: принц Гарри и Меган Маркл не сложат королевские полномочия, как планировалось ранее

Звезды / Новости 18 марта 2020

Cosmo

Пока королевская семья и весь народ Британии пытался смириться с внезапным отречением принца Гарри и Меган Маркл от двора, коронавирус «вмешался» и в эту непростую ситуацию. Так, официально церемония отречения должна была состояться уже 31 марта, но из-за карантина ее пришлось отложить на неопределенное время.

Так, США закрыли свои границы на въезд и выезд, а значит ни Гарри, ни Меган не смогут отбыть в Лондон для этой процедуры. «Сейчас Гарри и Меган в ловушке коронавируса. И он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит все это после недавнего путешествия домой» — рассказал анонимный источник изданию Mirror.