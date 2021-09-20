Все еще впереди: 5 знаменитостей, которые добились успеха только после 30

Звезды / Новости 20 сентября 2021

Cosmo

Иногда у нас создается впечатление, что голливудские селебрити прославились на весь мир, еще лежа в колыбели. Однако на самом деле это совсем не так. Многие знаменитости смогли достичь высот ценой больших стараний, взлетов и неудач, находясь уже в зрелом возрасте. Так что, если тебе кажется, что уже поздно идти к своим мечтам, мы решили вдохновить тебя и привести в пример 5 знаменитостей, которые добились успеха только после 30.

Ким Кэтролл

Актриса Ким Кэтролл знаменита на весь мир ролью непревзойденной Саманты Джонс в культовом сериале нулевых «Секс в большом городе». Однако до этого Ким была лишь незнакомой широкой публике актрисой, которая исполняла небольшие эпизодические роли. Так вот, на момент получения роли Саманты, прославившей ее имя, Ким уже исполнился 41 год.

Джордж Клуни

Сейчас, когда имя Джорджа Клуни знакомо всему миру, нелегко поверить, что в свое время он терпел неудачу за неудачей. Молодой Джордж начал посещать кастинги с 21 года, однако безрезультатно. Все это время, чтобы заработать себе на жизнь, Клуни выполнял самую разную работу — торговал обувью и торговыми полисами, разгружал вагоны, собирал табак… Успех пришел к нему лишь в 33 года, когда он получил роль в телесериале «Скорая помощь».

Гвендолин Кристи

Если ты входишь в ту половину земного шара, которая посмотрела «Игру престолов», то наверняка тебе знакома женщина-рыцарь Бриенна Тарт. Британка Гвендолин Кристи, которая исполнила эту роль, почувствовала тягу к актерскому искусству лишь в 29 лет. В 34 года она заинтересовалась ролью Бриенны в столь громком сериале и успешно прошла кастинг. Стоит упомянуть, что для этого она усердно тренировалась, набрав пятнадцать килограммов мышечной массы!

Алан Рикман

Великолепный актер Алан Рикман навсегда запомнился нам культовой ролью профессора Снейпа в саге фильмов о Гарри Поттере. Однако стал актером он достаточно поздно. Изучать актерское мастерство Алан начал в 26 лет, тогда же начал играть в театре. Имя Рикмана стало известно широкой публике только после роли Ганса Грубера в фильме «Крепкий орешек», где он сыграл вместе с Брюсом Уиллисом. На тот момент Алану Рикману было 42 года.

Морган Фриман

Послужной список Моргана Фримана действительно впечатляющий — он снялся в таких знаменитых фильмах, как «Побег из Шоушенка», «Иллюзия обмана», «Семь», «Люси», «Бэтмен» и многих других. Правда, его карьера в кино началась только в 30 лет с роли в небольшом мюзикле, и дальше этого дело не пошло. И только в 50 лет, сыграв в фильме «Уличный парень», Фриман наконец получил заслуженный успех и предложения главных ролей в крупных проектах.

Текст: Ольга Распутняя