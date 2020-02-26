Все налаживается: Гарри и Меган посетят свадьбу принцессы Беатрис

Звезды / Новости
26 февраля 2020
Cosmo

Гарри и Меган покинули Британию, будучи не в самых лучших отношениях с королевской семьей. Кроме сложения полномочий и своевольного поведения, многие представители монаршей семьи несколько обеспокоены реакцией пары на запрет королевы Елизаветы использовать титулы в коммерческих целях.

Источник близкий ко дворцу сообщил Daily Telegraph, что, по мнению королевской семьи, Гарри и Меган ведут себя слишком надменно. Они считают себя выше, чем вся эта ситуация.

Именно поэтому их присутствие на свадьбе принцессы Беатрис было под вопросом. До недавних пор ходило множество слухов об отмене приглашения или нежелании самой пары быть там. Однако как сообщает Page Six, Гарри и Меган все же посетят Британию в мае. Они уже спланировали поездку в Лондон.

Напомним, Гарри и Меган предстоит еще одна поездка в Лондон. Уже в марте супруги вернутся в Британию и это будет их первый визит с момента сложения полномочий.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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