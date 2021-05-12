«Все происходит быстро»: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе провели отпуск

Звезды / Новости 12 мая 2021

Cosmo

Пока мы все еще не можем отойти от новостей о разрыве Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, сама Джей Ло, похоже, уже оправилась. По крайней мере, так утверждают западные СМИ, которые успели приписать ей роман с бывшим бойфрендом — Беном Аффлеком. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе? Пока официальных подтверждений от пары не было, но инсайдеры утверждают, что это правда и влюбленные уже успели провести вместе отпуск.

По слухам, Дженнифер и Бен возобновили общение еще в феврале по инициативе актера, который настойчиво писал Джей Ло. А она, в свою очередь, находила в этом утешение (звезда как раз переживала трудности в отношениях с Алексом Родригесом, помолвку с которым в конце концов разорвала).

Поговаривают, что Дженнифер Лопес готова дать Аффлеку второй шанс — пара встречалась 17 лет назад и они даже были помолвлены. Совсем недавно Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. И по словам очевидцев, были безумно счастливы.

«Дженнифер провела несколько дней с Беном. У них очень крепкая связь. Все происходит достаточно быстро и интенсивно, но она действительно счастлива», — рассказал анонимный источник.