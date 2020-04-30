Прозрачно и откровенно: Эмили Ратаковски показала новые модные купальники своего бренда

Звезды / Новости
30 апреля 2020
Cosmo

       

Два года назад Эмили Ратаковски основала свой бренд купальников и с тех пор звезда регулярно сама же презентует новинки в фотосессиях. Вчера модель анонсировала выпуск новой коллекции, в которую вошли купальники, прозрачные топы и легинсы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 28 Апр 2020 в 4:50 PDT

Эстетика бренда полностью отражает стиль самой Эмили, поэтому неудивительно, что купальники представлены в виде крошечных бикини, а носить их звезда предлагает с прозрачными топами в принтах. А что, очень даже соблазнительно!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Inamorata (@inamoratawoman) 29 Апр 2020 в 3:53 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Inamorata (@inamoratawoman) 28 Апр 2020 в 4:54 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Inamorata (@inamoratawoman) 29 Апр 2020 в 9:23 PDT

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Автор: Анастасия Благодарная
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