Прозрачно и откровенно: Эмили Ратаковски показала новые модные купальники своего бренда

Звезды / Новости 30 апреля 2020

Cosmo

Два года назад Эмили Ратаковски основала свой бренд купальников и с тех пор звезда регулярно сама же презентует новинки в фотосессиях. Вчера модель анонсировала выпуск новой коллекции, в которую вошли купальники, прозрачные топы и легинсы.

Эстетика бренда полностью отражает стиль самой Эмили, поэтому неудивительно, что купальники представлены в виде крошечных бикини, а носить их звезда предлагает с прозрачными топами в принтах. А что, очень даже соблазнительно!