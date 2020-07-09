Все ради детей: Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Звезды / Новости
9 июля 2020
Cosmo

Спустя почти 4 года после развода Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец смогли помириться и нашли общий язык. Об этом рассказал анонимный источник, приближенный к паре. Нет, они не стали снова парой, но положили конец всем разногласиям. Все благодаря продолжительной семейной терапии.

«Им была нужна помощь в решении вопросов, связанных с опекой. Дети стали старше, поэтому вопрос расставания родителей сейчас не так остро стоит. Им потребовалось много часов семейной терапии, чтобы прийти к тому, что есть у них сейчас», — рассказал аноним.

Бывшие супруги живут рядом, что позволяет детям проводить время с обоими родителями. А недавно и сам Брэд был замечен у дома Джоли. Рады, что у них все наладилось.

 

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Фото: Gettyimages
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