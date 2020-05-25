Все серьезно: Бен Аффлек познакомил Ану де Армас с детьми

Звезды / Новости 25 мая 2020

Cosmo

Кажется, у этой пары действительно все очень серьезно: на этих выходных Бен Аффлек познакомил своих детей с молодой возлюбленной Аной де Армас. Все вместе они попали в объектив папарацци во время прогулки улицами Лос-Анджелеса.

«Он хочет, чтобы дети проводили с ней время, чтобы они могли узнать ее получше», — рассказал о знакомстве инсайдер, приближенный к паре. Интересно, что знакомство таки состоялось, несмотря на позицию бывшей супруги Бена, Дженнифер Гарнер, которая просила актера не спешить с этим.