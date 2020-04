Все серьезно: Леди Гага публично призналась в любви своему новому бойфренду

Отношения Леди Гаги и ее нового бойфренда Майкла Полански развиваются стремительно. Влюбленные проводят все время вместе и регулярно делятся милыми совместными фото в Instagram. А недавно певица упомянула своего возлюбленнего в эфире утреннего шоу Morning Joe, где рассказывала о подготовке к масштабному онлайн-концерту One World: Together at Home.

«Сейчас я вместе со своим фондом Born This Way и любовью всей моей жизни работаем над тем, чтобы хоть как-то помочь людям, которые находятся в сложной ситуации из-за коронавируса», — заявила Леди Гага, чем дала всем понять, что у них с Майклом все действительно очень серьезно.

Мы безумно рады, что звезда наконец-то нашла свою любовь!