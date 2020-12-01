Все-таки вместе: инсайдер подтвердил новый роман Рианны

Звезды / Новости
1 декабря 2020
Cosmo

Слухи о романе Рианны и A$AP Rocky ходят уже давно, однако сами звезды не спешат их ни потверждать, ни опровергать. Впрочем, иногда они все же случайно или намеренно подогревают их тем, что проводят время вместе. Так, например, на днях они были замечены на ужине в одном из отелей Нью-Йорка. По информации издания Page Six, компанию РиРи и рэперу составили их друзья, а сами они вели себя как настоящая пара. Подтвердил роман звезд и источник из их близкого окружения, который уверен, что вскоре они и сами объявят о своих отношениях!

Нам кажется, они очень подходят друг другу. А тебе как эта парочка?

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Фото: Gettyimages
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