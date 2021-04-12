Все сложно: Дженнифер Лопес перестала носить обручальное кольцо

Звезды / Новости 12 апреля 2021

Cosmo

Все поклонники пары Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса не на шутку встревожены. После недавних слухов о расставании и немедленном их опровержении, внимательные фанаты все равно чувствуют неладное.

Хотя сама Дженнифер в интервью рассказала, что они с Алексом все еще вместе и работают над своими проблемами в отношениях, они заметили, что звезда перестала носить обручальное кольцо, с которым донедавна не расставалась.

Кольца не видно на последних фото Лопес в инстаграм, а также в свежей съемке для Hollywood Life. Как считаешь, оно просто не вписалось в образ или это действительно плохой знак?