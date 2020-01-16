Все-таки не Леди Гага: Брэдли Купера заподозрили в романе с новой «девушкой Бонда»

Звезды / Новости 16 января 2020

Cosmo

После расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк поклонники модели были уверены, что все дело в Леди Гаге, с которой актер сблизился во время съемок в фильме «Звезда родилась». Однако, как показало время, коллег по ленте и в самом деле связывали только дружба и исключительно экранная «химия».

Однако, свою новую половинку Брэдли, если верить инсайдерам, все-таки нашел. Так, избранницей актера стала 31-летняя Ана де Армас, которая сыграет девушку Бонда в новом фильме про агента 007.

По словам очевидцев, во время недавнего торжественного завтрака Американского института киноискусства в Беверли-Хиллз звезды, которые в 2016 году вместе сыграли в фильме «Парни со стволами», открыто флиртовали, смеялись, а Купер нежно обнимал актрису за талию.

Впрочем, официально Брэдли и Ана слухи о своем романе не комментируют. Будем ждать новостей!