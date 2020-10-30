Все тайное стало явным: Адель впервые за долгое время рассказала о своей личной жизни

Звезды / Новости 30 октября 2020

Cosmo

Слухи о романе Адель и репера Skepta циркулируют в прессе уже настолько долго, что мы, признаться честно, уже и сами в него окончательно поверили. Однако намек на то, как на самом деле обстоят дела в ее личной жизни, певица дала в своем инстаграм после участия в шоу Saturday Night Live в качестве звездной ведущей.

Так, в новой публикации Адель поблагодарила всех создателей шоу и зрителей, упомянула президентские выборы в США, пожелала всем счастливого Хэллоуина и отметила, что планирует на некоторое время снова пропасть из виду.

«А сейчас я возвращаюсь в свою пещеру, чтобы продолжить быть одинокой дамой с кошками, которой я и являюсь», — отметила Адель.

Что же, кажется, пресса и инсайдеры поспешили с выводами. Или же певица пока не готова обнародовать свои отношения. В любом случае, будем ждать от красотки новостей!