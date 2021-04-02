Очень редкий кадр: Дима Монатик с женой и подросшими сыновьями на обложке глянца

Звезды / Новости 2 апреля 2021

Cosmo

Дима Монатик долгое время предпочитал не делиться с поклонниками самым сокровенным — фото своей семьи. И если снимки с женой Ириной в инстаграм певца все же периодически появлялись, то своих сыновей Даню и Платона он если и показывал, то без лиц. Но сегодня семья артиста наконец-то дебютировала в полном составе на обложке издания L`Officiel.

«Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение — это ведь они. Дети — моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни», — отметил в подписи к фото Дима.

Очень красивая семья!