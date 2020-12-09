Все в сборе: королева Елизавета, Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи воссоединились в Виндзорском замке

Звезды / Новости 9 декабря 2020

Cosmo

За время карантина королевская семья ни разу не собиралась в полном составе. А на днях родственники наконец-то воссоединились — королева Елизавета, принц Чарльз с Камиллой Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и другие собрались в Виндзорском замке, чтобы обсудить итоги трехдневного тура герцогов Кембриджских по Великобритании, и поблагодарить волонтеров и ключевых сотрудников различных сфер за их работу.

Старшие и младшие члены монаршей семьи, которые порадовали элегантными образами, старались соблюдать социальную дистанцию. В то же время, родственники постоянно что-то оживленно обсуждали, явно радуясь редкой возможности провести время в компании друг друга.