Все в сборе: новые принцесса Диана и принц Чарльз с Уильямом и Гарри на фото со съемок пятого сезона «Короны»

Звезды / Новости
9 сентября 2021
Cosmo

В Великобритании стартовали съемки пятого сезона сериала «Корона», который все ждут с особым нетерпением. Сюжет в нем будет разворачиваться в основном вокруг отношений принцессы Дианы в исполнении Элизабет Дебики и принца Чарльза, которого сыграет Доминик Уэст. В новых сериях появятся также маленькие сыновья королевской пары: принцы Уильям (Тимоти Самбор) и Гарри (Тедди Хоули). Первые фото со съемочной площадки, на которых можно увидеть все «семейство» в сборе, ищи здесь

Напомним, к обновленному касту также присоединились звезда «Гарри Поттера» Имельда Стонтон, которая сыграет королеву Елизавету, Джонатан Прайс в роли принца Филиппа, Джонни Ли Миллер в образе премьер-министра Великобритании в период с 1990 по 1997 год Джона Мейджора, а также Наташа МакЭлхон, которой досталась роль предполагаемой любовницы принца Филиппа. 

Ждем этот сезон с нетерпением!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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