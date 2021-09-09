Все в сборе: новые принцесса Диана и принц Чарльз с Уильямом и Гарри на фото со съемок пятого сезона «Короны»

Звезды / Новости 9 сентября 2021

Cosmo

В Великобритании стартовали съемки пятого сезона сериала «Корона», который все ждут с особым нетерпением. Сюжет в нем будет разворачиваться в основном вокруг отношений принцессы Дианы в исполнении Элизабет Дебики и принца Чарльза, которого сыграет Доминик Уэст. В новых сериях появятся также маленькие сыновья королевской пары: принцы Уильям (Тимоти Самбор) и Гарри (Тедди Хоули). Первые фото со съемочной площадки, на которых можно увидеть все «семейство» в сборе, ищи здесь.

Напомним, к обновленному касту также присоединились звезда «Гарри Поттера» Имельда Стонтон, которая сыграет королеву Елизавету, Джонатан Прайс в роли принца Филиппа, Джонни Ли Миллер в образе премьер-министра Великобритании в период с 1990 по 1997 год Джона Мейджора, а также Наташа МакЭлхон, которой досталась роль предполагаемой любовницы принца Филиппа.

Ждем этот сезон с нетерпением!