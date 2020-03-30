«Все в ужасе»: у лакея королевы Елизаветы II обнаружен коронавирус

Звезды / Новости 30 марта 2020

Cosmo

Плохие новости из королевского двора: следом за принцем Чарльзом коронавирус обнаружили у лакея королевы Елизаветы! Вся Британия серьезно обеспокоена, ведь вирус Covid-19 особо опасен для людей возрастной категории Ее Величества — королеве Елизавете в апреле исполнится 94 года (празднование уже отменили).

Сейчас королева вместе с супругом изолирована в Виндзорском замке и круг ее общения сильно ограничен. Но факт болезни лакея, одного из самых приближенных подчиненных, который подносил ей почту и выгуливал ее собак, заставляет бить тревогу. Анонимный источник, приближенный ко двору, поделился подробностями с The Sun:

«Все в ужасе. Не только за себя, но и за королеву и герцога. Если все вокруг них еще не были проверены, они могут быть инфицированы. В воздухе витает страх».