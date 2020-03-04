«Все зависит от Хейли, потому что это ее тело»: Джастин Бибер о пополнении в семействе

Звезды / Новости 4 марта 2020

Cosmo

В отношениях Джастина и Хейли Бибер царит настоящая гармония, и, судя по последним заявлениям певца в интервью, он уже готов к новому этапу — отцовству. Однако решающее слово по поводу того, когда это случится, и сколько детей у них будет, остается за его женой— об этом певец рассказал в новом выпуске шоу Эллен Дедженерес.

«Я думаю, что все зависит от Хейли, потому что это ее тело», — отметил Джастин.

Мы также уверены, что к такому важному решению должны быть готовы оба. А ты что скажешь?