Всего добились сами: 5 звезд Голливуда, которые поднялись с низов

Звезды / Новости
23 июня 2021
Cosmo

Иногда у нас возникает впечатление, что звезды Голливуда стали знаменитыми раньше, чем научились ходить. На самом деле, многим знаменитостям пришлось пройти долгий и тернистый путь к славе, причем без посторонней помощи. Немало селебрити родились в неблагополучных семьях, бросили школу и вынуждены были тяжело работать, чтобы прокормить себя и семью. 

Брэд Питт

Будущий блистательный актер и секс-символ Голливуда Бред Питт родился в самой обыкновенной семье. Его отец был менеджером в компании, занимающейся грузоперевозками, а мать — преподавателем в школе. Бред изучил в университете журналистику и рекламное дело, но после выпуска отправился штурмовать Голливуд. Однако там его совсем не ждали с распростертыми объятиями. До своих первых ролей в 1987 году ему пришлось сменить множество работ, в числе которых водитель, перевозчик мебели и зазывала в сети ресторанов, где он в костюме огромного цыпленка приглашал посетителей отведать вкусную курочку.

Деми Мур

Актриса и бывшая модель Деми Мур родилась в неблагополучной семье — ее отец бросил их с матерью еще до рождения девочки, а сама мать вместе с отчимом постоянно выпивали и переезжали с места на место. О своем биологическом отце будущая актриса узнала только в 13 лет. В школе над Деми постоянно издевались из-за прогрессирующего косоглазия, которое она впоследствии исправила двумя операциями. Деми бросила среднюю школу ради модельной карьеры, а с 1882 года начала сниматься в кино. 

Джим Керри

Восхождение Джима Керри к славе похоже на настоящее кино о силе духа и упорстве. Его семья терпела постоянные финансовые трудности и переезжала с места на место в поисках роботы. Когда отец Джима лишился работы, семье пришлось переехать в автофургон. Все дети в семье Керри вынуждены были с самого детства выполнять грязную работу — мыть полы и туалеты, собирать мусор. Джим обожал пародирование и с раннего возраста выступал в разных клубах, где однажды его заметил знаменитый комик и предложил открывать свои выступления. Это было началом блистательной карьеры Джима Керри.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер, которую мы обожаем за роль Керри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», родилась в многодетной семье. После того, как мама Джессики вышла замуж во второй раз, семья пополнилась еще четырьмя детьми отчима будущей актрисы. Денег порой не хватало даже на электричество, и семья нередко сидела без света. Однако мама Сары рано заметила талант девочки и записала дочку на танцы и пение. В 11 лет она получила роль в небольшой постановке «Невинные», но настоящая слава, разумеется, пришла только много лет спустя.

Том Круз

В детстве Тому Крузу пришлось немало натерпеться. В поисках работы его семья постоянно переезжала — к 14 годам Том успел проучиться в 15 школах! Отец Тома был настоящим тираном, который избивал своих детей. Когда мать Круза наконец-то развелась с мужем, ей с сыном пришлось столкнуться с новой проблемой — нищетой. Тому пришлось и терпеть насмешки из-за старой одежды, и подрабатывать официантом. Однако это того стоило — уже после первой главной роли в фильме «Рискованный бизнес» предложения посыпались на него одно за другим!

Текст: Ольга Распутняя

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Фото: Gettyimages
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