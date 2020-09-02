Ставка на естественность: Селена Гомес представила первые бьюти-продукты собственного косметического бренда

Звезды / Новости 2 сентября 2020

Cosmo

Среди западных звезд уже давно стала популярной тенденция заниматься не только своим основным видом деятельности, но и собственным бизнесом. Среди огромного выбора товаров, на которые чаще всего делают ставку знаменитости, бесспорными фаворитами являются косметика (собственные бьюти-бренды есть у Рианны, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, а с недавних пор — и у Джей Ло), а также нижнее белье и купальники (ими активно занимаются та же Рианна и Эмили Ратаковски).

К числу первых присоединилась также Селена Гомес. Вчера певица презентовала в Instagram первые бьюти-продукты собственного косметического бренда Rare Beauty. В его ассортименте уже можно увидеть тональную основу в 48 оттенках, яркие бальзамы для губ, хайлайтер и не только.

Как отметила сама звезда, бьюти-средства ее бренда созданы для того, чтобы разрушить нереалистичные стандарты красоты, и ни в коем случае не скрывать то, что делает каждую девушку особенной. Первая линейка Rare Beauty появится в продаже 3 сентября на сайтах Sephora и RareBeauty.com.