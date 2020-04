Вспыхнули старые чувства? Фанаты уверены, что новая песня Селены Гомес — о ее бывшем

10 апреля 2020

Cosmo

Фанаты певицы Селены Гомес не нарадуются ее возвращению! Так, новый альбом звезды Rare имел просто колоссальный успех, а сама Селена наконец оправилась от проблем со здоровьем и даже готова открыто о них говорить.

Чего не хватает 27-летней звезде, так это мужчины рядом — об этом Селена спела в своей новой песне Boyfriend: «Мне нужен парень, но я снова в тупике. Скажите, а нормальные еще остались? Мне постоянно попадаются не те, но я так хочу любви...».

А затем сразу же выпустила трек Souvenir, который, как уверены ее фанаты, Селена Гомес посвятила бывшему возлюбленному The Weeknd.

«Называть твое имя — единственный язык, на котором я могу говорить... Мурашки по коже от твоих глаз, когда они смотрят на меня...», — слова из песни, как заметили преданные поклонники, перекликаются с хитом The Weeknd — Call Out My Name. Напомним, что Селена Гомес и Абель встречались 10 месяцев в 2017-м. После расставания оба были замечены в компании своих бывших, а сейчас, согласно официальной информации, одиноки. Неужели вспыхнули старые чувства?