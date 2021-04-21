Встреча не удалась: принц Гарри покинул Великобританию за день до 95-летия королевы Елизаветы

Звезды / Новости 21 апреля 2021

Cosmo

На днях западные СМИ сообщали о том, что принц Гарри, который прибыл в Великобританию на церемонию прощания с принцем Филиппом, останется в родной стране как минимум до среды, 21 апреля — дня рождения королевы Елизаветы II. Однако вчера стало известно, что он все же решил не дожидаться юбилея бабушки и вернулся в США к беременной Меган Маркл и малышу Арчи.

Как сообщают инсайдеры, причиной послужило не только то, что королева не планирует отмечать день рождения из-за траура, но и то, что за все время пребывания дома Гарри так и не удалось восстановить контакт с братом Уильямом и принцем Чарльзом. Несмотря на то, что братья все же пообщались во время и после похорон, поговорить по душам наедине и уладить конфликт, спровоцированный скандальным интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, им не удалось.

Очень жаль!