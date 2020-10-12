Вся в маму: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя украсила свою первую обложку глянца

Звезды / Новости 12 октября 2020

Cosmo

Недавно на озере Комо в Италии состоялись съемки рекламной компании Dolce & Gabbana, главной героиней которой стала 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева — тогда родители девушки даже провели там несколько дней, чтобы поддержать дочь. А сейчас в копилку профессиональных достижений юной красотки добавилась первая обложка глянца — нового номера французского Elle.

В фотосессии для издания Дева примерила несколько стильных образов и продемонстрировала свою невероятную естественную красоту. Автором снимков стал фотограф Йонас Бреснан.

Какая красотка!