Вся в маму: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя украсила свою первую обложку глянца
Недавно на озере Комо в Италии состоялись съемки рекламной компании Dolce & Gabbana, главной героиней которой стала 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева — тогда родители девушки даже провели там несколько дней, чтобы поддержать дочь. А сейчас в копилку профессиональных достижений юной красотки добавилась первая обложка глянца — нового номера французского Elle.
Публикация от ELLE (@ellefr) 8 Окт 2020 в 3:02 PDT
В фотосессии для издания Дева примерила несколько стильных образов и продемонстрировала свою невероятную естественную красоту. Автором снимков стал фотограф Йонас Бреснан.
Публикация от ELLE (@ellefr) 10 Окт 2020 в 4:08 PDT
Публикация от Jonas Bresnan (@jonasbresnan) 10 Окт 2020 в 5:13 PDT
Какая красотка!