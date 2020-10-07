Вся в маму: 18-летняя дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
18-летняя дочь Кейт Мосс Лила Грэйс уже неплохо знакома с миром моды и красоты — девушка не раз снималась в рекламных кампаниях самых известных брендов, среди которых, к примеру, Marc Jacobs. А на днях она сделала еще один шаг к профессиональной модельной карьере — юная красотка дебютировала на подиуме. Лила приняла участие в показе бренда Miu Miu в рамках Недели моды в Париже, где продемонстрировала несколько эффектных образов и уверенную походку.
Допис, поширений Lila Moss (@lilamoss) 6 Жов 2020 р. о 9:16 PDT
Вся в маму!