Вся в папу: 19-летняя дочь Джуда Лоу восхитила красотой в рекламе шелкового нижнего белья

Звезды / Новости 7 августа 2020

Cosmo

Дочери Джуда Лоу и Сэди Фрост, 19-летней Айрис, пророчат большое модельное будущее. И это неудивительно — на счету юной красотки уже немало кампейнов для известных брендов, среди которых Tiffany&Co и Burberry, и в каждом из них она смотрится невероятно гармонично.

А теперь в свой профессиональный актив красотка может записать еще и сотрудничество с La Perla — Айрис стала лицом новой линейки шелкового нижнего белья и одежды для сна Dreamcatcher, которую представил итальянский бренд.

В комментариях к снимкам подписчики засыпали Айрис комплиментами и в очередной раз отметили, что она очень похожа на своего звездного отца. А ведь и правда!