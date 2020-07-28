Вся в слезах: Ким Кардашьян впервые встретилась с Канье Уэстом после его скандальной речи

Звезды / Новости 28 июля 2020

Cosmo

В последнее время отношения в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста очень непростые. После объявления об участии в президентской гонке рэпер сделал много громких заявлений о том, что Ким якобы хотела сделать аборт, а также о своем желании развестись.

Что происходит между Ким и Канье, понять сложно, но недавно им удалось поговорить лично, впервые после скандальных твитов рэпера. Папарацци засекли Ким на встрече с Канье в Вайоминге. Супруги находились в машине, а их разговор был настолько эмоциональным, что довел девушку до слез.

«Ким плакала и была в истерике. Она не видела Канье неделями. Она все принимает близко к сердце и уже полностью вымотана. Канье ее очень сильно ранил. Несколько раз она пыталась достучаться до него, но он ее игнорировал. Поэтому она и решила прилететь к нему», — рассказал близкий к паре источник изданию People.

Фотографии Ким и Канье, сделанные во время этой напряженной встречи, ищи по ссылке.