Вся в слезах: Ким Кардашьян впервые встретилась с Канье Уэстом после его скандальной речи

Звезды / Новости
28 июля 2020
Cosmo

В последнее время отношения в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста очень непростые. После объявления об участии в президентской гонке рэпер сделал много громких заявлений о том, что Ким якобы хотела сделать аборт, а также о своем желании развестись. 

Что происходит между Ким и Канье, понять сложно, но недавно им удалось поговорить лично, впервые после скандальных твитов рэпера. Папарацци засекли Ким на встрече с Канье в Вайоминге. Супруги находились в машине, а их разговор был настолько эмоциональным, что довел девушку до слез. 

«Ким плакала и была в истерике. Она не видела Канье неделями. Она все принимает близко к сердце и уже полностью вымотана. Канье ее очень сильно ранил. Несколько раз она пыталась достучаться до него, но он ее игнорировал. Поэтому она и решила прилететь к нему», — рассказал близкий к паре источник изданию People.

Фотографии Ким и Канье, сделанные во время этой напряженной встречи, ищи по ссылке.

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: Getty Images/Fotobank.ua
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