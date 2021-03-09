Принц Гарри и Меган Маркл признались, что поженились тайно еще до официальной свадьбы

Звезды / Новости
9 марта 2021
Cosmo

Мир продолжает обсуждать сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри легендарной Опре Уинфри, в котором они раскрыли немало подробностей своей приватной жизни. В частности, герцогиня призналась телеведущей в том, что думала о самоубийстве во время жизни во дворце. Рассказали супруги и о том, что на самом деле стали мужем и женой за три дня до роскошной официальной свадьбы, за которой следил весь мир.

Среди присутствующих на тайной церемонии были только сами Меган и Гарри, а также архиепископ Кентерберийский, который обвенчал влюбленных. По словам супругов, они приняли решение связать себя узами брака тайно, чтобы в самый особенный момент в их жизни вокруг не было журналистов и камер.

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Фото: Gettyimages
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