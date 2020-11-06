«Я б не сказала, що самотня»: Леся Нікітюк вперше за довгий час розповіла про особисте життя

Звезды / Новости 6 ноября 2020

Cosmo

Шанувальники люблять харизматичну Лесю Нікітюк за гумор і простоту. Вона спокійно може пересісти з дорогого авто в «Le Маршрутку», щоб досліджувати Україну. Під час подорожей Леся знайомиться з великою кількістю цікавих пасажирів. Є серед них і красунчики-чоловіки. Новий канал дізнався у ведучої більше про її особисте життя.

«Я б не сказала, що самотня, але й не на порозі шлюбу», — загадково усміхнулася зірка.

За словами ведучої, їй важливо, щоб друга половинка проявляла турботу. Але якщо її чоловік буде дуже зайнятий, вона готова домовлятися.

«Думаю, стосунки — це постійний компроміс обох партнерів. Важливо, щоб чоловік не просто забрав тебе зі зйомок, а потурбувався — замовив таксі або, наприклад, надіслав свого водія, якщо він у нього є. І я, в свою чергу, теж маю піклуватися про нього. Якщо не вистачає часу приготувати йому смачну вечерю, то подумати про людину, яка б допомогла по господарству, або замовити доставку з улюбленого ресторану. Я теж дуже зайнята людина, тому готова домовлятися», — відзначила Леся.